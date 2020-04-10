Костис Хадзидакис: Интерконнектор для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию скоро будет введен в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку в Болгарию азербайджанского газа, будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в интервью Greece Investor Guide министр энергетики и охраны окружающей среды Греции Костис Хадзидакис.

Он отметил, что IGB позволит Болгарии диверсифицировать источники и маршруты импорта природного газа.

«Ожидается, что IGB скоро будет введен в эксплуатацию, и это очень важно с точки зрения продолжающихся усилий по укреплению геостратегической позиции Греции и становлению ее роли в качестве регионального энергетического хаба. В этом контексте следует также упомянуть проект по строительству плавучей установки для приема, хранения и регазификации в Александруполисе, которая будет подключена к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) и IGB, а также подземное газохранилище газа в Кавале», - сказал министр.

Отметим, что интерконнектор IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый на "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров – на краткосрочные.

(Автор: Ляман Зейналова)

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