Цена нефти Brent поднялась выше $31

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 14,12% - до $31,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:19 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $31 за баррель 14 апреля 2020 года.

Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 16,24% и находится на отметке в $26,48 за баррель.