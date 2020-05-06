Немецкая BASF готова предоставить свои решения SOCAR

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания BASF готова предоставить свои решения азербайджанской госкомпании SOCAR.

Об этом сказал Trend управляющий директор ООО "BASF Azerbaijan" Толга Байсиноп.

"Для нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов мы поставляем высококачественное сырье для повышения стоимости конечных продуктов. В этом отношении мы готовы обслуживать всю группу SOCAR с нашим широким спектром решений и мировым опытом", - сказал он.

Байсиноп отметил, что Азербайджан является очень важной страной для BASF с ее быстро растущим потенциалом и многочисленными возможностями для бизнеса.

"BASF ведет деятельность в Азербайджане с 2006 года. У нас очень большой опыт в этой стране, который мы приобрели в течение многих лет, начиная с нашего бизнеса строительной химии. Теперь, следуя за развитием бизнеса в области строительной химии во всем мире, мы идем по нашему пути с BASF Azerbaijan LLC, обслуживая другие критически важные сектора в стране, в которых мы также обладаем глубокими знаниями. Это сектора сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, нефтехимии, пищевой промышленности, строительный бизнес в различных областях", - сказал управляющий директор.

Байсиноп добавил, что BASF внимательно следит за мерами правительства Азербайджана по развитию сельского хозяйства и ненефтяных отраслей и концентрирует свои усилия в этом направлении.

Отметим, что портфель BASF охватывает следующие сегменты: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии обработки поверхностей, питание и уход, сельскохозяйственные решения.

(Автор: Ляман Зейналова)

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