Цена нефти Brent растет до $31

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, до $31,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:28 мск, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 21:31 мск цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $30,93 за баррель, что на 5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.