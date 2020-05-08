Цена нефти Brent растет до $31
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, до $31,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:28 мск, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 21:31 мск цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $30,93 за баррель, что на 5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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