Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,6% - до $33,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:01 GMT+4.

В последний раз цена нефти находилась выше $33 за баррель 13 апреля 2020 года.