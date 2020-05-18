Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,6% - до $33,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:01 GMT+4.
В последний раз цена нефти находилась выше $33 за баррель 13 апреля 2020 года.
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