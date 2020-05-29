Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $38 за баррель 6 марта текущего года.

По состоянию на 21:35 мск, нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $37,53 за баррель (+4,2%). В свою очередь, нефть сорта WTI росла до $35,54 за баррель (+4,4%).