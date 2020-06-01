Развитие альтернативной энергетики в Азербайджане очень актуально в контексте нынешней ситуации на энергорынке – французский эксперт

БАКУ/Trend/ - Развитие альтернативной энергетики в Азербайджане очень актуально в контексте нынешней ситуации на энергетическом рынке, сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

«Как и некоторые страны, производящие и экспортирующие нефть и природный газ, Азербайджан в последние годы предпринял несколько шагов в области возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, ветровой и гидроэнергетики. В этом отношении период 2019-2020 гг. был особенно важен с точки зрения решений и проектов. Создание комиссии по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии стало значительным прогрессом в этом направлении», - сказал эксперт.

Он отметил, что основными целями являются диверсификация энергетического баланса страны и национальной экономики, снижение ее зависимости от углеводородов, повышение энергетической безопасности, развитие устойчивых (экологически чистых) источников энергии, обеспечение населения доступной энергией и содействие мировым усилиям по борьбе с изменением климата.

«Одной из ключевых задач является получение около 30 процентов электроэнергии Азербайджана из возобновляемых источников к 2030 году. Диверсификация энергетического баланса страны является одним из приоритетов национальной политики. В нынешнем экономическом и энергетическом контексте, в условиях очень низких цен на нефть и трудных времен для стран-производителей, эти стратегические шаги, конечно, очень актуальны. Добыча нефти в Азербайджане должна снизиться с 771 тысячи баррелей в сутки в апреле 2020 года до 620 тысяч баррелей в сутки в 2021 году в соответствии со сделкой ОПЕК +. А цены на нефть примерно на 50 процентов ниже, чем в начале этого года. Азербайджан, министерство энергетики, другие национальные структуры и ОАО Azerenerji хотят ускорить этот процесс, даже если нефть и газ в течение длительного времени будут оставаться основой национальной экономики», - сказал Перрен.

Далее, говоря о недавно заключенных соглашениях с саудовской компанией ACWA Power и эмиратской Masdar в области альтернативной энергетики, эксперт отметил, что эти два проекта соответствуют этим целям.

«Оба проекта будут разработаны ближневосточными компаниями, которые имеют опыт в области возобновляемых источников энергии. Данные проекты имеют важное значение с точки зрения мощности», - сказал французский эксперт.

По его словам, для достижения дальнейшего прогресса необходимо рассмотреть несколько аспектов: создание условий для вложения инвестиций, включая, конечно, иностранные, укрепление сети электропитания и улучшение сотрудничества между различными министерствами и ведомствами.

«Кроме того, необходимо проводить дальнейшие исследования в этой сфере, обсудить новые партнерские отношения, в том числе с компаниями, в настоящее время действующими в стране (BP является одной из них). Также потребуется техническая и финансовая поддержка. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может стать одним из ключевых финансовых институтов в данной ситуации», - заключил эксперт.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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