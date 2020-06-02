Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика 2 июня 2020 11:21 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого июня составила 38,14 доллара за баррель, что на один доллар больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 37,40 доллара за баррель, что также на один доллар больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 36,42 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого июня составила 35,46 доллара, что на 1,08 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на второе июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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