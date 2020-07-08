"Азерэнержи" реализует проект по компенсации реактивной мощности

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерэнержи" реализует важный проект по компенсации реактивной мощности, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Как отмечается в сообщении, для этого на 330-киловольтной подстанции “Яшма” установлен управляемый шунтирующий реактор мощностью 120 Мегавар, а на 330-киловольтном распределительном пункте “Геранбой” - мощностью 180 Мегавар.

"Новые реакторы устанавливаются в двух основных узловых точках энергосистемы Азербайджана. Более того, в местах, где соединяются основные линии электропередачи высокого напряжения в 330 киловольт, которые соединяют важные подстанции системы, и где имеются грузовые потоки, устанавливаются мощные управляемые шунтирующие реакторы. Потому что в сложившейся ситуации существующая реактивная зарядная мощность на 330-киловольтных системообразующих линиях, не только снижает их пропускную способность, но и вызывает потери.

После реализации проекта, шунтирующие реакторы, приняв реактивную нагрузку высоковольтных линий в 330 киловольт, улучшат возможности режима энергообеспечения с регулировкой реактивной нагрузки и тем самым обеспечат компенсацию реактивной нагрузки. Управляемые шунтирующие реакторы будут не только повышать пропускную способность линий, но и уменьшать технические потери, тем самым повышая качество нагрузки, экономя большое количество электроэнергии и финансовых средств.

Хотя установка двух управляемых шунтирующих реакторов в узловых точках в настоящее время достаточна для энергосистемы страны, дополнительные шунтирующие реакторы будут установлены в соответствии с Планом перспективного развития на период до 2030 года, по мере увеличения числа высоковольтных подстанций и линий электропередачи.