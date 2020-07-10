Мурат Лекомпте: Глобальный экономический и социальный кризисы не вызывают каких-либо задержек в коммерческой эксплуатации TANAP (ИНТЕРВЬЮ)

Энергетика 10 июля 2020 10:58 (UTC+04:00)
Мурат Лекомпте: Глобальный экономический и социальный кризисы не вызывают каких-либо задержек в коммерческой эксплуатации TANAP (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с руководителем отдела по внешним связям SOCAR Turkey Муратом Лекомпте

Трансанатолийский газопровод (TANAP)

Трансанатолийский газопровод, который считается наиболее важным участком «Южного газового коридора», является основой инфраструктуры транспортировки природного газа, необходимой Турции, чтобы стать энергетическим центром между Востоком и Западом, сказал он.

Лекомпте отметил, что TANAP, по которому поставки газа в Турцию начались с июня 2018 года, работает в соответствии с заявленными целями.

«Объем поставок газа из Азербайджана в Турцию по TANAP с 30 июня 2020 года, то есть через два года после начала коммерческой эксплуатации в общей сложности достигнет шести миллиардов кубических метров», - сказал он.

По его словам, глобальный экономический и социальный кризисы не вызывают каких-либо задержек в коммерческой эксплуатации TANAP, поскольку в соответствии с 15-летними соглашениями о транспортировке газа с заранее определенным объемом транспортировки и тарифами постоянный транспортный доход гарантируется ежегодно.

НПЗ STAR

Приоритетом нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Турции является обеспечение производства нафты, сказал Мурат Лекомпте.

Он отметил, что нефтеперерабатывающий завод STAR, который полностью покрывает потребности нефтехимического комплекса Petkim в нафте, начал 2020 год достаточно хорошо.

Тем не менее в этот период с появлением COVID-19 во всем мире произошли некоторые изменения в производственных планах, добавил Лекомпте.

«Спрос на топливо для реактивных двигателей сократился стремительно, поскольку пандемия затронула авиационную и логистическую отрасли. Благодаря своим передовым технологиям и эксплуатационной гибкости, НПЗ STAR продолжил производство, преобразовав производственную мощность в 1,6 миллиона тонн реактивного топлива в дизельное топливо. Приоритет НПЗ STAR - обеспечение производства нафты, которая является основным сырьем для Petkim и удовлетворяет внутренний спрос Турции. Поэтому экспорт для нас не столь важен. Удовлетворение внутреннего спроса было для нас приоритетом и в период с января по май», - пояснил он.

Лекомпте отметил, что нефтеперерабатывающий завод STAR с инвестиционной стоимостью 6,3 миллиарда долларов удовлетворяет 25 процентов потребности Турции в нефтепродуктах. Его перерабатывающая мощность составляет 10 миллионов тонн сырой нефти в год, добавил он.

«По состоянию на конец 2019 года НПЗ STAR произвел 3,6 миллиона тонн дизельного топлива, 1,2 миллиона тонн реактивного топлива, примерно 800 тысяч тонн нафты, 200 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, 600 тысяч тонн переформатов и 400 тысяч тонн нефтяного кокса. Объем переработки нефти на НПЗ STAR в 2019 году достиг 7,1 миллиона тонн. Начало внутренних продаж НПЗ STAR в 2019 году способствовало сокращению импорта в Турцию на сумму около двух миллиардов долларов», - отметил Лекомпте.

Он отметил, что в первые годы работы НПЗ STAR рафинированная нефть преимущественно импортировалась из России.

«После мы начали закупать сырую нефть из разных стран, особенно из стран Ближнего Востока и Африки. В этом отношении у STAR Refinery много вариантов. НПЗ STAR, обладающий самыми современными технологиями, способен перерабатывать более 100 видов нефти. Предприятие способно перерабатывать 214 тысяч баррелей нефти в день»,- сказал Лекомпте.

Он отметил, что, естественно, это обеспечивает гибкость работы НПЗ.

«Благодаря разработанным специальным моделям мы можем покупать сырую нефть по лучшей цене и качеству в рыночных условиях. Источники импорта и объемы также меняются в зависимости от моделирования. Конечно, мы всегда продолжаем изучать новые источники импорта», - добавил он.

Он отметил, что общий объем переработки нефти на НПЗ STAR за первые пять месяцев 2020 года составил 4,3 миллиона тонн.

По его словам, что НПЗ STAR, который успешно функционировал в 2019 году, так же хорошо начал и 2020 год.

«Однако, после выявления первого случая COVID-19 в Турции 11 марта и последующих событий, НПЗ STAR пришлось изменить свои производственные планы. В результате быстрого падения спроса на реактивное топливо, начиная с апреля, из-за ограничений на поездки вызванных пандемией COVID-19, мы перевели наши производственные мощности на выработку дизельного топлива», - отметил он.

Лекомпте добавил, что в результате этого перехода завод продолжал работать на полную мощность, не прерывая производство.

Далее, он отметил, что потенциал хранения продукции НПЗ STAR достигнут объема 2,5 миллиона кубометров с помощью новых инвестиций.

«Мы продолжаем вкладывать дополнительные инвестиции для повышения эксплуатационной гибкости и емкости хранения НПЗ STAR. Чтобы повысить операционную гибкость и прибыльность, мы реализовали три проекта в 2019 году», - сказал он.

Лекомпте отметил, что SOCAR Turkey реализовал Проект расширения емкостей на конечном пункте доставки нефтепродукта в сентябре 2019 года.

«Мы также заложили основу проекта по резервуарам нефти и промежуточных нефтепродуктов НПЗ STAR», - добавил он.

Нефтехимический комплекс Petkim

Ожидается, что нефтехимический комплекс Petkim государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR к концу 2020 года получит положительные результаты, сказал Лекомпте.

«В результате шагов, предпринятых для нормализации ситуации в связи с пандемией коронавируса, начиная с 1 июня, спрос на сырье Petkim в других секторах вырос. Это позволяет ожидать положительных результатов к концу года», - сказал он.

Лекомпте отметил, что первая половина 2020 года была сложным периодом для многих секторов из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на весь мир.

«Однако в результате синергии с НПЗ STAR, который начал работать в последнем квартале 2018 года, Petkim увеличил производство на 1,7 процента в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 788 тысяч тонн до 802 тысяч тонн», - сказал он.

Он отметил, что нефтехимический комплекс Petkim, который является первым и единственным интегрированным нефтехимическим заводом Турции, имеет стратегическое значение для экономики и промышленности страны с ее 55-летней историей.

«Несмотря на спад в нефтехимической промышленности в 2019 году, Petkim достиг исторического рекорда по производству (3,4 миллиона тонн) и работал с высокой производственной мощностью в 97,2 процента в течение года», - сказал Лекомпте.

Как отметил Лекомпте, благодаря реализованным проектам по цифровизации Petkim в ближайшие годы получит дополнительные доходы в размере около 43 миллионов долларов.

«Чтобы превратить Petkim в самую цифровую компанию Турции и Азербайджана, мы вступили в «период цифровизации» в 2018 году. Команда по цифровизации в Petkim до сих пор реализовала более 40 проектов», - добавил он.

Лекомпте отметил, что все эти проекты были реализованы с использованием таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект, распознавание изображений, роботизированная автоматизация процессов.

«Благодаря реализованным цифровым проектам Petkim удалось повысить свою эффективность в текущих условиях, пропускную способность, энергоэффективность и качество продукции. Эти проекты также обеспечили эффективность и улучшение деятельности финансовых подразделений и отделов кадров. Эти улучшения отражаются и на финансовых результатах», - добавил он.

Как отметил Лекомпте, общая выручка нефтехимического комплекса Petkim от продаж за первые три месяца 2020 года достигла 2,8 миллиарда турецких лир, что эквивалентно показателям за тот же период 2019 года.

«Petkim сыграл ключевую роль в поставках пластмассы, медицинских препаратов и сырья для упаковочной промышленности в рамках борьбы с COVID-19. Он бесперебойно поставлял сырье, необходимое в этот сложный период Турции. Petkim еще раз показал, что является надежным поставщиком турецкой промышленности», - сказал он.

По его словам, чтобы удовлетворить спрос, Petkim работал в режиме 24/7 по производству сырья для медицинских принадлежностей и упаковки, востребованных в Турции.

Проект нового нефтехимического комплекса SOCAR Turkey и BP

«До вспышки COVID-19 в 2019 году мы объявили о проекте по строительству нефтехимического завода в Алиаге (Измир) совместно с нашим партнером. Этот завод позволит сократить импорт чистой терефталевой кислоты (РТА) в Турцию до нуля, и в то же время производить в Турции 800 тысяч тонн параксилола (РХ), который в настоящее время импортируется», - сказал он.

Лекомпте отметил, что этот проект чрезвычайно важен с точки зрения снижения зависимости производства пластика в Турции от импорта сырья.

«Мы планировали принять окончательное инвестиционное решение на основе результатов полевых исследований в 2020 году. Однако из-за пандемии нам пришлось изменить планы полевых работ для защиты здоровья наших сотрудников и перенести нашу работу на 2021 год», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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