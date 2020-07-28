Объем экспорта Ирана находится на приемлемом уровне - министр нефти

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта нефтяных и нефтехимических продуктов Ирана находится на приемлемом уровне.

Об этом на мероприятии по подписанию контракта в связи с дальнейшим усовершенствованием месторождения "Южный Азадеган" сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Shana.

По его словам, в этом году (начиная с 20 марта 2020 года) производство нефтяной и нефтехимической продукции Ирана увеличится на 25 миллионов тонн, таким образом достигнув показателя в 100 миллионов тонн стоимостью 25 миллиардов долларов.

Зангане отметил, что в ближайшее время в Иране в связи с сохранением и увеличением объема добычи с местными компаниями будет подписано девять контрактов.

Министр также подчеркнул, что ежедневный потенциал переработки Иранской нефтеперерабытывающей компании "Звезда Персидского залива" достигнет 450 тысяч баррелей.

Отметим, что в настоящее время компанией "Звезда Персидского залива" ежедневно перерабатывается 420 тысяч баррелей газового конденсата, а также в среднем производится 45 миллионов литров бензина и 17 миллионов литров дизеля.

Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели санкции в отношении Ирана. В санкционный список попали сфера экспорта нефти Ирана, свыше 700 банков, компаний и физических лиц. Данное обстоятельство создает затруднения в экспортных операциях.

В настоящее время ежедневный объем экспорта нефти Ирана составляет 400-500 тысяч баррелей. С учетом санкций иранская сторона не предоставляет точной информации о показателях добычи и экспорта нефти.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)