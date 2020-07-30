На Бакинском НПЗ строятся 25 новых объектов

Энергетика 30 июля 2020 08:00 (UTC+04:00)
На Бакинском НПЗ строятся 25 новых объектов

БАКУ/Trend/ - В рамках второй стадии модернизации существующих установок на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева ведутся работы по строительству 25 новых объектов.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, это новые технологические установки по производству продуктов, соответствующих стандартам EURO-5 и объекты общезаводского хозяйства.

"Также, совместно с правительством рассматривается вопрос о строительстве некоторых дополнительных установок для оптимизации цепочки ценообразования между нефтеперерабатывающим заводом в Баку и нашим нефтехимическим комплексом в Сумгаите ("Азеркимья" и SOCAR Polymer). Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие годы, когда мы приблизимся к завершению всех работ, необходимых для получения более качественного топлива по стандарту EURO-5", - отметил он.

Как отметил Ахмедов, по сей день были введены в эксплуатацию битумная установка и станция налива сжиженного газа", - подытожил он.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Закавказского региона, расположенное на Абшеронском полуострове. Производительность завода находится в пределах 4-6 миллионов тонн в год, с перспективой увеличения до 10 миллионов.

Более высоких объемов производства на НПЗ имени Гейдара Алиева можно будет достичь в 2025 году, когда проект модернизации НПЗ, начавшийся в 2015 году, полностью завершится.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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