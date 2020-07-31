Цена азербайджанской нефти падает

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 30 июля составила 43,89 доллара за баррель, что на 1,22 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,3 доллара за баррель, что на 1,2 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 41,99 доллара за баррель, что на 1,75 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 июля составила 42,46 доллара, что на 1,28 доллара меньше предыдущего показателя.

(автор: Эльдар Джанашвили)