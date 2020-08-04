SOCAR назвала объем перевозок через порт Кулеви

БАКУ/Trend/ - В Черноморском нефтяном терминале азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в грузинском порту Кулеви в первом полугодии 2020 было перевалено более 890 тысяч тонн нефтепродуктов.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"В первом полугодии 2020 года из Кулеви нефть не транспортировалась, было перевезено более 890 тысяч тонн нефтепродуктов", - сказал он.

Как отметил Ахмедов, с момента начала работы в мае 2008 года до первого июля 2020 года через порт Кулеви было транспортировано более четырех миллионов тонн сырой нефти и более 22,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Отметим, что посредством терминала осуществляется отгрузка сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиакеросина, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, промышленной нефти, конденсата.

Принадлежащий Госкомпании SOCAR терминал в грузинском порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов началась в июне того же года. Суммарная мощность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, включая три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива, четыре миллиона тонн мазута. Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 402 тысячи кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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