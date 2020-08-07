Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии

БАКУ/Trend/ - Французское агентство развития выделит Грузии 190 миллионов евро на сдерживание распространения коронавируса и поддержку энергетических реформ в стране, передает Trend со ссылкой на министерство финансов Грузии.

Как сообщается, на борьбу с COVID-19 будет выделено 70 миллионов евро.

Еще 120 миллионов евро предусмотрено для проведения в Грузии энергетических реформ.

Между тем, министерство финансов Грузии и Французское агентство развития подписали соглашение о выделении упомянутой суммы 22 мая.

По данным министерства финансов Грузии, это финансирование является бюджетной поддержкой и будет направлено в государственный бюджет.

Подписанное соглашение является частью более широкой финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления экономики страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)