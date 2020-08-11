Компания BOS Shelf завершила строительство крупнейшей подводной установки для добычи нефти и газа на Каспии

БАКУ /Trend/ - Компания BOS Shelf, оператор Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, завершила строительство опорного блока "Карабах", являющегося крупнейшей в истории разработки месторождений на Каспии подводной установкой для добычи нефти и газа.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал в ходе пресс-тура на заводе заместитель директора компании Назим Гусейнов.

"Мы рады объявить о завершении строительства опорного блока "Карабах" и погрузке структуры на баржу STB-1, после чего опорный блок будет транспортирован на морское месторождение", - сказал Гусейнов.

Отметим, что конструкция высотой 187 метров и весом более 16,3 тысячи тонны будет установлена ​​на глубине 182 метра. Опорный блок был построен за два года. 95 процентов работников, задействованных в проекте, составляли местные рабочие.

(Автор: Наргиз Исмаилова)