Bos Shelf: Отправка опорных блоков проекта ACE ожидаются в конце следующего года
БАКУ/Trend/ - Началось строительство опорного блока для платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE) .
Об этом сказал журналистам коммерческий менеджер Bos Shelf Орхан Гусейнов в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований, сообщает во вторник Trend.
По его словам, завершение проекта по строительству опорного блока для ACE ожидается в 2021 году.
"Отправка опорных блоков проекта ACE ожидаются в конце следующего года", - сказал он.
Как отметил Гусейнов, по проекту "Умид" продолжаются работы. Первая фаза завершится в середине следующего года.
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