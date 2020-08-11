Bos Shelf: Отправка опорных блоков проекта ACE ожидаются в конце следующего года

БАКУ/Trend/ - Началось строительство опорного блока для платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE) .

Об этом сказал журналистам коммерческий менеджер Bos Shelf Орхан Гусейнов в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований, сообщает во вторник Trend.

По его словам, завершение проекта по строительству опорного блока для ACE ожидается в 2021 году.

"Отправка опорных блоков проекта ACE ожидаются в конце следующего года", - сказал он.

Как отметил Гусейнов, по проекту "Умид" продолжаются работы. Первая фаза завершится в середине следующего года.