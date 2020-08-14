Большинство нефтяного оборудования в Иране отечественного производства - министр

БАКУ /Trend/ - В Иране свыше 70 процентов нефтяного оборудования по новым контрактами в нефтяной сфере производится внутри страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на IRINN, об этом сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане на мероприятии по выдаче Управлением стандартизации Иранского нефтяного института первого сертификата стандарта качества оборудования и продукции нефтяной промышленности.

По его словам, в программе иранского министерства нефти особое внимание уделялось местному производству. Одним из важных шагов для поддержки местного производства является создание органа по сертификации стандартов качества.

"Раньше местные производители могли получить сертификат качества у зарубежных организаций. Однако это больше невозможно из-за санкций США против Ирана. В иранской нефтяной промышленности невозможно использовать продукцию и оборудование без сертификатов стандарта, поскольку риск в нефтяной отрасли очень высок. Малейшая ошибка, может обернуться национальной трагедией, как например взрыв в Бейруте", - подчеркнул Зангане.

Он отметил, что в настоящее время отношения Ирана с миром незначительны. Однако в случае укрепления отношений со странами мира Управление стандартизации Иранского нефтяного института будет признано во всем мире.

По словам иранского министра, созданием бюро стандартизации и сертификации был сделан важный шаг в области технологий нефтяной промышленности в Иране, в дальнейшем сертификаты этой организации будут использоваться не только в Иране, но и в других странах.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)