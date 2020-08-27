ОПЕК проведет в сентябре видеоконференцию по информационным технологиям в энергетике

Секретариат Организации стран - экспортеров нефти запланировал проведение следующей видеоконференции по вопросам энергетики и информационных технологий на 21 сентября 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ОПЕК.

"Для энергетической промышленности и нефтяного сектора, в частности, использование и развитие передовых технологий является одним из приоритетов. Сегодня в контесте повышения эффективности операционной деятельности и борьбы с климатическими изменениями это особенно важно ", - сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

В рамках совещания участники обсудят вопросы, связанные с отраслевыми технологиями и инновациями, а также процессов обмена информацией. В этом году повестка также включает такие темы, как использование водорода, цифровизация и применение технологии блокчейн в энергетическом секторе, а также вопросы кибербезопасности.

К участию в мероприятии будут приглашены отраслевые эксперты из стран - членов ОПЕК и других стран - производителей и потребителей нефти, представители международных организаций и ведущих мировых компаний.