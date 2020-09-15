Подписан меморандум о взаимопонимании по «Инициативе охраны окружающей среды Каспийского региона» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане14 сентября 2020 года в Экопарке SOCAR «Центр экологических исследований” состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в рамках «Инициативы по охране окружающей среды Каспийского региона".

Об этом сообщает Trend, со ссылкой на SOCAR.

По инициативе SOCAR в рамках «Инициативы по охране окружающей среды Каспийского региона" (Caspian Environmental Protection Initiative - CEPI), SOCAR, KazMunayGas, BP, Equinor, Absheron AS и Total E&P Absheron B.В. планируют предпринять совместные активные действия по борьбе с изменением климата, угрожающим экологической устойчивости Каспийского региона, а также по предотвращению выбросов парниковых газов и вредных веществ в окружающую среду.

“Меморандум о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель правления компании KazMunayGas Алик Айдарбаев, президент по региону АГТ (Азербайджан-Грузия-Турция) компании BP Гари Джонс, менеджер по Азербайджану компании Absheron AS Equinor Фавад Курейши и генеральный директор компании Total E&P Absheron B.В. Регис Агут”, - отмечается в информации.

В мероприятии в качестве наблюдателей приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, резидент-представитель Программы развития ООН по стране Алессандро Фракассетти.

Следует отметить, что "Роснефть", "Газпром" и другие компании заявили о своих намерениях присоединиться к CEPI в качестве члена проекта, а программа развития ООН в качестве наблюдателя.

После подписания Меморандума о взаимопонимании участники мероприятия высадили деревья на территории «Экопарка».

Напомним, что Азербайджан, подписав Парижское соглашение, принятое на 21-й Конференции государств-членов Рамочной конвенции ООН по изменению климата, продемонстрировал широкой международной общественности намерение сократить выбросы парниковых газов и открыть путь к экологически устойчивому будущему. Для реализации целей, вытекающих из Парижского соглашения, государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) постоянно применяет самые передовые экологические меры и решения в области безопасности окружающей среды и эффективного использования ресурсов, снижения интенсивности выбросов углерода и обеспечения устойчивого развития региона.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva