Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,04%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,04% - до $40,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,31% и находится на отметке $38,73 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне выборов президента в Соединенных Штатах.