В Казахстане на Кашагане с начала года добыли почти 13 млн. тонн нефти

На сегодняшний день Атырау является одним из крупных индустриальных центров Казахстана. 55% казахстанской нефти добывается там. Об этом сегодня заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций (СЦК), передает Trend со ссылкой на СЦК.

По его словам, с начала года уже добыто 39,3 млн. тонн нефти. Эти темпы позволят достичь годового плана в 46 млн. тонн.

«В области реализуются масштабные нефтегазовые проекты, крупнейшим из которых является Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении, общей стоимостью около 45 млрд. долларов США. Его реализация позволит увеличить ежегодный объём добычи нефти на 12 млн. тонн. К тому же проект стимулирует развитие смежных отраслей, сервисных услуг: задействовано около 300 казахстанских компаний и 27 тысяч казахстанских рабочих. До пандемии - было 45 тысяч человек. Завершение проекта планируется в 2023 году, к настоящему времени он реализован на 80%», - уточнил аким.

Ещё один масштабный нефтегазовый проект набирает обороты. На Кашагане с начала года добыли почти 13 млн. тонн нефти. Это на порядок выше прошлогодних цифр.

Работают в регионе и над вопросом переработки нефти. О том, что Западные регионы Казахстана должны стать центром притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов и создание новых производственных циклов высокого передела поручал Президент Токаев в нынешнем Послании. В Атырауской области реализуются 8 инвестпроектов.

«В частности, выделю проект компании KPI, являющийся крупнейшим производством полимеров в ближнем зарубежье. В реализацию проекта инвестировано 2,6 млрд. долларов США, будет создано 500 новых рабочих мест. На стадии строительства производства создаётся более 3 тысяч рабочих мест. Запуск производства планируется в 2021 году. Прорабатывается и проект по строительству газоперерабатывающего завода на базе сырья Кашаган ТОО «GPS Investment», с объёмом инвестиций 370 млрд. тенге на период 2021-2023 годы. Ожидаемый результат от реализации проекта: снизятся поставки за рубеж сырой нефти (сейчас 80% экспорта нефти). При увеличении экспорта переработанной нефти, будет налажено производство готовой нефтехимической продукции», - отметил глава региона. 2800 рабочих мест создадут на период строительства и 600 постоянных.