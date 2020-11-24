Казахстан рассматривает строительство газопровода из России для газификации страны

В декабре прошлого года в соответствии с «Пятой социальной инициативой» Елбасы был введен в эксплуатацию І этап магистрального газопровода «Сарыарка» протяженностью 1061 км, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Как подчеркнул министр, І этап газопровода «Сарыарка», берущий начало с Кызылординской области, позволит обеспечить экологически чистым видом топлива столицу, центральный и часть северных регионов, что является одним из значимых исторических событий для страны с момента обретения независимости.

Для газификации северных регионов прорабатывается вопрос строительства 2 и 3 этапов магистрального газопровода «Сарыарка».

Для подачи газа населению вдоль трассы 1-го этапа магистрального газопровода «Сарыарка» ведется строительство газораспределительных сетей в городе Нур-Султан, Карагандинской и Акмолинской областях. «Газификация столицы разделена на 3 очереди.

В настоящее время акиматом ведется строительство 1-ой очереди с 9 пусковыми комплексами. По 2 и 3 очереди газификации столицы в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы», — сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

В Карагандинской области акиматом предусматривается строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау и Жезказган и распределительных сетей. По всем трем городам ведутся строительно-монтажные работы по 1-ым пусковым комплексам 1-ой очереди.

В Акмолинской области строительство газораспределительных сетей разделено на 2 очереди. 1-ой очередью планируется реализация 13 проектов для газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов. Объекты 2-ой очереди газификации находятся в стадии проектирования акиматом. Помимо северных регионов, также не газифицированными остается восточная часть Казахстана.

Оптимальным вариантом газификации представляется строительство газопровода из Российской Федерации по маршруту «Барнаул – Рубцовск – Семей – Усть-Каменогорск».

«При этом предполагается отвод в сторону Павлодарской области в районе Семей. Строительство газопровода по указанному маршруту позволит газифицировать население данных регионов численностью 2,1 млн человек. Объем потребления оцениваем на уровне 2,3 млрд м3/год. Создана рабочая группа между АО «КазТрансГаз» и ПАО «Газпром». Вопрос прорабатывается с российской стороной», — заверил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Таким образом, за счет реализации проектов газификации, а также подключения к газу не эксплуатируемых по сегодняшний день объектов, по итогам 2023 года ожидается достичь уровня газификации 55%.

Количество газифицированных населенных пунктов составит 1 707 единиц, количество газифицированного населения более 10,4 млн человек.