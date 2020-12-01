Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря
Министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря, говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц, информацию из которого подтвердили два источника в ОПЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В письме говорится, что совещание теперь назначено на 16:00 по московскому времени в четверг. Оно пройдет в формате видеоконференции.
Время до встречи будет использовано для неформальных консультаций, сказал один из собеседников ТАСС. Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.
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