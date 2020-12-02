Доходы от продажи конденсата с месторождения "Шах Дениз" превысили $205 млн
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Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах
Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева