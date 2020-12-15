Энергосистема Грузии не пострадает от остановки Ингури ГЭС

Приостановка работы самой мощной гидроэлектростанции Грузии - Ингури ГЭС, на 3-4 месяца в 2021 году из-за запланированных ремонтных работ не нанесет ущерб энергосистеме Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, заявила и.о. министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии. В феврале 2021 года все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены на три-четыре месяца из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

"Остановка Ингури ГЭС на 3-4 месяца не повредит нашей энергосистеме, так как сезонная выработка в это время минимальна. Что касается того, как Абхазия будет снабжаться электроэнергией в этот период, то уже объявлено, что они получают импортную электроэнергию из России и оплата производится ими, то есть мы не участвуем в этом направлении", - сообщила Турнава.

В период с февраля по май Ингури ГЭС вырабатывает меньше всего энергии - около 500 миллионов киловатт-часов.

На ремонт Ингури ГЭС Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 28 миллионов евро.