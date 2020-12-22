Глобальный газовый центр рассматривает организацию мероприятий для обмена опытом с Туркменистаном

Энергетика 22 декабря 2020 15:49 (UTC+04:00)
Глобальный газовый центр рассматривает организацию мероприятий для обмена опытом с Туркменистаном
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