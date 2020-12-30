Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 18%
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Азербайджан может в будущем поставлять газ с месторождения «Абшерон» и с глубокого газового залежа АЧГ - SOCAR
Встреча в Пекине: народный артист Мурад Гусейнов представит Азербайджан на престижном фестивале в Китае
Награждение участников Отечественной войны является подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым
Парламент Азербайджана направил поздравления в адрес Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой
В Азербайджане арестованы в административном порядке водители, пытавшиеся проехать в обход карантинных постов
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО)
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