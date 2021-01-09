Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $56,07 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные площадки.

Цена нефти марки Brent превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.

В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%, достигая $52,33 за баррель.