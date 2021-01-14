SOCAR будет применять стандарты Американского института нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 января между руководством SOCAR и представителями Американского института нефти (API) состоялась онлайн-встреча, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве в области безопасности и качества промышленных процессов.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на SOCAR, поприветствовав участников мероприятия, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал о научно-технических достижениях нефтяной промышленности Азербайджана, отметил, что новая стратегия развития SOCAR предусматривает усовершенствованную систему эффективного управления и применение международных стандартов.

"В этом отношении API способствует устойчивому развитию и быстрой динамике технологий. Ярким примером этого станет начало внедрения в SOCAR стандартов менеджмента качества API-спецификации Q1/Q2, применяемых ведущими мировыми нефтегазовыми корпорациями. Мы верим, что соблюдение требований передовых отраслевых стандартов API и внедрение современных практик, построивших всю нашу работу в рамках соответствующих стандартов, наряду с защитой жизни и здоровья наших сотрудников и охраной окружающей среды, внесут важный вклад в повышение операционной эффективности компании", - сказал Абдуллаев.

Президент API Майк Соммерс сказал, что институт, которому в 2019 году исполнилось 100 лет, в настоящее время имеет более 700 стандартов, применяемых в большинстве стран мира.

"Сфера деятельности API также включает в себя обучение и сертификацию. Подписание такого меморандума происходит впервые не только в Азербайджане, но и в регионе в целом", - сказал он.

Затем между сторонами был подписан меморандум. Согласно меморандуму, структурные подразделения SOCAR, системы управления организациями по переработке, добыче и транспортировке будут сертифицированы в соответствии со стандартами API.

Напомним, что API был основан в 1919 году в Нью-Йорке, США, как компания, работающая в сфере адвокатуры, ведения отраслевой статистики, стандартизации и налогового обслуживания. В 1924 году, после Первой мировой войны, компания начала внедрение первого промышленного стандарта с целью преодоления отставания в буровой промышленности. Стандарты API применяются сегодня в ведущих мировых компаниях и являются основой сотрудничества между ними. Адаптация SOCAR к стандартам API является необходимым компонентом реформ, проведенных в последнее время.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva