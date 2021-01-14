TANAP будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу с 2022 года

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год в Европу с 2022 года.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

Он отметил, что с начала коммерческой эксплуатации до декабря 2020 года TANAP поставил в Турцию 8,4 миллиардов кубометров природного газа.

"По трубопроводу, начиная с третьего года поставок, в Турцию будет ежегодно транспортироваться 6 миллиардов кубометров газа в год, а с 2022 года в Европу будет поступать 10 миллиардов кубометров газа в год",- добавил Дюзйол.

Он отметил, что 31 декабря 2020 года по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) в Европу было транспортировано 10,9 миллионов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)