В Азербайджане может произойти стабилизация в добыче нефти - ЧБТР

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может произойти некоторая стабилизация в добыче нефти, наряду с увеличением добычи и экспорта газа, что будет способствовать увеличению нефтяного ВВП.

Об этом Trend сказали в Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР).

Было отмечено, что в 2020 году ВВП Азербайджана снизился на 4,3 процента, поскольку добыча нефти упала почти на восемь процентов, туризм сократился на более чем 50 процентов, а строительный сектор остался в отрицательной зоне. Падение добычи нефти в любом случае ожидалось, поскольку месторождения стареют и их мощность снижается. Кроме того, Азербайджан принял решение ОПЕК + снизить добычу нефти для поддержания высоких цен на нефть, а туристический сектор пострадал во всем мире, поскольку правительства стран решили ввести строгие ограничения, чтобы минимизировать последствия вируса.

В ЧБТР считают, что учитывая постоянную волатильность, подпитываемую неопределенностью в отношении темпов вакцинации, новых модификаций вируса и вопросов, связанных с восстановлением экономического равновесия, составление прогнозов является сложной задачей и подлежит быстрому пересмотру.

Как отмечается, процесс вакцинации, вероятно, повлияет на внутреннюю торговлю, путешествия, транспорт и все другие сектора. Таким образом, нет причин подвергать сомнению официальные прогнозы роста экономики на 3,4 процента в 2021 году. В зависимости от различных факторов он может оказаться как выше, так и ниже этого показателя. Основные риски связаны с темпами и эффективностью вакцинации. Это повлияет на туризм и другие отрасли. Другой серьезный и постоянный риск для Азербайджана - это цена на нефть. Пока существует координация между членами ОПЕК + и видения восстановления мировой экономики, цены на нефть останутся выше официально прогнозируемой консервативной цифры в 40 долларов за баррель, поскольку многие аналитики теперь прогнозируют, что цена превысит 50 долларов. Также важным положительным фактором является завершение строительства Южного газового коридора и начало экспорта газа в Европу по трубопроводу TAP, заключили в банке.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Зейни Джафаров)