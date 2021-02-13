«Южный газовый коридор» - несомненный выигрыш для Европы и Азербайджана – турецкий эксперт

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор» является конкретным примером передового проекта для прочного сотрудничества и партнерства между странами, компаниями и финансовыми учреждениями.

Об этом сказал Trend директор подразделения углеводородов парижской ассоциации Observatoire Mediterraneеn de l'Energie (OME) Сохбет Карбуз.

«Фактически, всем выгоден этот проект. Европа выигрывает, потому что «Южный газовый коридор» не только предоставляет доступный и конкурентоспособный азербайджанский газ, но также диверсифицирует источники и маршруты поставок газа для рынков в Юго-Восточной Европе и Турции и, следовательно, повышает энергетическую безопасность всего региона. Азербайджану это выгодно, потому что он обеспечивает рынок для своей избыточной добычи газа, а также получает доходы от этого. И компании не остаются в накладе, потому что этот проект приносит им прибыль. Для ЕС это несомненный выигрыш, потому что он достигает важной вехи в направлении снижения своей чрезмерной зависимости от одного источника – ведь именно это намерение привело к идее создания коридора для использования огромных запасов газа Каспия», – сказал он.

Карбуз отметил, что расширение «Южного газового коридора» – еще одна важная цель, которую необходимо достичь.

«В случае реализации, это может обеспечить экспорт газа из Туркменистана на запад. В этой связи чрезвычайно важно подписанное в январе 2021 года соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, которое, как мы надеемся, откроет путь к эксплуатации газа на месторождении «Достлуг». Это могло бы стать хорошим началом», – добавил эксперт.

Аналитик Fitch Ratings Юджин Чиам сказал Trend, что поставка газа по «Южному газовому коридору» обеспечивает некоторую диверсификацию азербайджанского экспорта.

По его словам, рост экспорта газа поможет частично компенсировать ожидаемое замедление добычи нефти в среднесрочной перспективе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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