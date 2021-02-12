Иран и Туркменистан рассматривают вопрос увеличения поставок электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Иран возобновил переговоры с Туркменистаном об увеличении импорта электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан", об этом сказал министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

"Мы возобновили переговоры с Туркменистаном, и из-за возникшего перерыва (в переговорах) было решено импортировать значительный объем электроэнергии из Туркменистана", – сказал министр энергетики.

Отмечается, что Туркменистан и Иран являются давними партнерами в купле-продаже, транзите туркменской электроэнергии. С 2003 года начались поставки электроэнергии из Туркменистана в Иран по ЛЭП Балканабат-Гомбад мощностью 220 кВт.

Напомним, что как ранее сказал генеральный директор Национальной газовой компании Ирана Хасан Монтазер Торбати, Иран намерен возобновить импорт газа из Туркменистана.

Согласно планам по увеличению добычи газа и развитию газовой сети в Иране, страна приветствует заключение новых договоров в этом секторе с Туркменистаном.

Напомним, что в 1997 году был подписан 25-летний контракт между Национальной иранской газовой компанией и Государственным концерном Туркменистана "Туркменгаз".

По контракту "Туркменгаз" должен был ежегодно экспортировать в Иран 8-10 миллиардов кубометров газа в год.

Туркменистан приостановил экспорт газа в Иран в 2016 году на том основании, что Национальная иранская газовая компания не оплатила поставки газа.

Согласно решению Стокгольмского международного арбитражного суда, Национальная иранская газовая компания должна выплатить "Туркменгазу" долг в размере двух миллиардов долларов.

(Автор: Джейла Алиева)

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