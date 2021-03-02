Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Энергетика 2 марта 2021 09:24 (UTC+04:00)
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Цены на нефть во вторник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что альянс на фоне улучшения ситуации с коронавирусом может ослабить ограничения по добыче, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1% — до 62,99 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,19%, до 59,92 доллара за баррель.

Трейдеры с некоторыми опасениями ожидают встреч ОПЕК+ 3-4 марта. Инвесторы "немного не уверены, продолжит ли ОПЕК оказывать ту поддержку, которую они оказывали в течение последних нескольких месяцев сокращением предложения", сказал агентству Блумберг аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes).

Если увеличение добычи будет сильнее, чем ожидает рынок, это может усложнить ситуацию в краткосрочной перспективе, т.к. спрос "все еще демонстрирует признаки нестабильности", добавил эксперт.

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