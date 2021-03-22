Кавказская ветряная компания планирует построить ВЭС в Тбилиси и Каспи

БАКУ / Trend / - Кавказская ветряная компания Грузии планирует построить ветряные электростанции (ВЭС) в грузинских городах Тбилиси (54 МВт) и Каспи (54 МВт), ввод которых в эксплуатацию намечен на 2023 год, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Общая установленная мощность двух станций составит 108 МВт, что в 5 раз больше, чем мощность существующей Картлинской ВЭС. При этом, по данным компании, только за счет электроэнергии, вырабатываемой ВЭС Тбилиси и Каспи, можно будет заменить 10-15 процентов импортируемой электроэнергии.

По словам компании, интеграция ветряных электростанций с системами передачи электроэнергии является важной задачей. Например, одновременное подключение к сети мощностью 1 000 МВт требует больших вложений в развитие сети и резервных мощностей.

"Согласно текущим оценкам, при нынешней конфигурации сети можно будет подключить к системе передачи около 400 МВт ветряных электростанций в течение следующих 4-5 лет, и эта цифра будет увеличиваться в будущем по мере развития энергосистемы",- сообщает Кавказская ветряная компания.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)