В минэнерго Туркменистана создан мониторинговый отдел

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Туркменистана создан отдел информационной безопасности и цифровых технологий, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что отдел создан с целью мониторинга реализации работ в электроэнергетической отрасли.

В настоящее время на базе предприятия «Döwletenergogözegçilik» образован расчетный центр, куда поступают сведения обо всех потребителях города Ашхабад и регионов страны. Также установлены платёжные терминалы, разработан интернет-портал, на завершающем этапе находятся работы по налаживанию услуги оплаты через мобильный телефон.

Вышеупомянутые меры направлены на проведение безналичных расчётов, упрощение контроля за своевременной оплатой и экономным использованием электроэнергии.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики Туркменистана перевыполнило план по производству продукции, проведённым работам и оказанным услугам в 2020 году.

Так, по министерству план по производству продукции, проведённым работам и оказанным услугам за январь-декабрь минувшего года перевыполнен на 24 процента.

План по промышленному производству перевыполнен на 28,3 процента.

За рассматриваемый период план по производству электроэнергии перевыполнен на 8,4 процента при темпе роста в 20,2 процента.

За 2020 год план по экспорту электроэнергии был перевыполнен более чем вдвое.

(Автор: Джейла Алиева)

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