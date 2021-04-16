Прокачка азербайджанской нефти по БТД сократилась с начала года

Энергетика 16 апреля 2021 12:36 (UTC+04:00)
Прокачка азербайджанской нефти по БТД сократилась с начала года
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз
Туркомпании в Азербайджане рассчитывают на возрождение отрасли летом 2021 г.
Туркомпании в Азербайджане рассчитывают на возрождение отрасли летом 2021 г.
Количество посетителей из Азербайджана в Грузию уменьшилось
Количество посетителей из Азербайджана в Грузию уменьшилось
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стала известна дата очередного заседания парламента Азербайджана Политика 12:48
Азербайджан увеличил экспорт газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум на более чем 50% Энергетика 12:47
Парламент Дании одобрил более широкое смягчение мер против коронавируса, чем планировалось Европа 12:44
В Иране заявили о получении первой партии обогащенного до 60% урана Ядерная программа 12:36
Прокачка азербайджанской нефти по БТД сократилась с начала года Энергетика 12:36
На проспекте "8 Ноября" в Баку проводятся работы по реконструкции (ВИДЕО) Общество 12:35
Налоговая служба Азербайджана прокомментировала взимание НДС с операций по безналичным платежам посредством банковских карт Экономика 12:34
В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:32
В госбюджете Азербайджана с начала года зафиксирован профицит Финансы 12:26
В Азербайджане продолжается процесс предоставления статуса члена семьи шехида Общество 12:25
Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате подрыва на мине Происшествия 12:21
Французская Bouygues построила два новых объекта в Туркменистане Строительство 12:17
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета AZAL (ФОТО) Транспорт 12:16
В Азербайджане реконструирован ряд рыбоводных хозяйств Бизнес 12:09
В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили Общество 12:07
Эльдар Гулиев будет похоронен в соответствии со своим завещанием Социум 12:06
ADİF огласил объем компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков Финансы 11:36
Массовый сев в основных зерносеющих регионах Казахстана начнется в середине мая Казахстан 11:31
В Туркменистане подписан ряд документов с международными организациями Бизнес 11:31
Поставки азербайджанского газа по трубопроводам вырастут более чем на 15% Энергетика 11:30
В ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия Азербайджана и Беларуси по всем направлениям - Андрей Савиных Политика 11:29
Бессмысленно обсуждать ситуацию в Карабахе так, как это делалось до освобождения территорий Азербайджана - российский политолог Политика 11:24
Инспекторы ЕС планируют поехать в Россию для оценки "Спутника V" в начале мая Европа 11:21
Азербайджанский газ - один из драйверов роста газодобычи в Евразии в I квартале 2021 г. Энергетика 11:17
Туркмено-китайское партнёрство имеет потенциал роста в ряде сфер Бизнес 11:01
Скончался прославленный азербайджанский кинорежиссер Эльдар Гулиев Социум 10:55
ЕБРР выделит кредит азербайджанской компании на финансирование современного производства Финансы 10:54
Драгметаллы в Азербайджане начали дорожать Финансы 10:52
Игры исламской солидарности-2021 могут перенести – исполком Федерации Общество 10:47
В 2021 г. в Азербайджане в электронном порядке были назначены 17,6 тыс. соцвыплат Экономика 10:46
Делегация Сената Италии посетила Агдам (ФОТО) Политика 10:32
Оборот розничной торговли ИКТ-продукцией в Азербайджане вырос с начала года Бизнес 10:29
Названы объемы производства автотехники в Казахстане с начала года Транспорт 10:28
Увеличился объем реализованных в торговой сети Азербайджана продуктов питания Бизнес 10:24
Азербайджанская ИТ-компания обеспечивает мониторинг производительности систем организаций финсектора Экономика 10:18
В IV квартале 2020 г. количество рабочих часов во всех подразделениях ASCO превысило 3 млн Транспорт 10:16
Стоимость азербайджанской нефти превысила $66 за баррель Финансы 10:14
Azer Turk Bank завершил первый квартал с прибылью Экономика 10:13
Доля азербайджанского газа в импорте Греции достигла 18% Энергетика 10:05
Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария - МИД Политика 10:02
На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба США 10:00
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:59
Село Багбанлар Агдамского района (ВИДЕО) Политика 09:53
Нефть слабо дорожает на статистике из Китая Энергетика 09:37
Грузия разместила евробонды на 500 миллионов долларов Грузия 09:37
SOCAR назвала сроки начала заполнения газохранилищ Энергетика 09:22
Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19 Другие страны 09:17
Темпы роста ВВП Китая в I квартале 2021 года достигли 18,3% Экономика 08:56
Филиппины продлили до конца апреля запрет на въезд в страну для иностранцев Другие страны 08:44
В Техасе мужчина врезался в терминал аэропорта и открыл стрельбу США 08:32
Мощность производства нефтехимической продукции в Иране достигнет 40 млрд долларов - министр нефти Энергетика 08:15
Азербайджан развивает транзитную торговлю на основе передового мирового опыта Транспорт 08:09
Рейсы в Грузию будет выполнять немецкий лоукостер Eurowings Транспорт 08:08
В Казахстане за сутки выявили 2 656 случая заражения коронавирусом Казахстан 08:06
Байден и Суга в ходе личной встречи обсудят Китай и КНДР США 07:40
Американские эксперты продолжают фиксировать активность на ядерном объекте в КНДР Другие страны 07:21
Еще в четырех префектурах Японии до 11 мая усилят меры против коронавируса Другие страны 06:52
Глава Pfizer допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19 Европа 06:34
Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок Бизнес 06:15
Верховный суд Бразилии поддержал отмену приговоров экс-президенту Луле да Силве Другие страны 05:56
Пентагон сосредоточит внимание на Индо-Тихоокеанском регионе США 05:38
РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня Транспорт 05:20
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты Израиль 04:59
JPMorgan за 10 лет направит $2,5 трлн на борьбу с изменением климата Финансы 04:47
В руинах Мосула обнаружили почти $1,6 млн, серебро и золото боевиков ИГ Арабские страны 04:22
В США заявили, что кибератака на SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютеров ИКТ 03:50
Стартует второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Спорт 03:18
Известны все пары полуфинала Лиги Европы Спорт 02:49
Байден примет в Вашингтоне президента Южной Кореи во второй половине мая США 02:25
В Лиссабоне стартует предолимпийский чемпионат Европы по дзюдо Спорт 01:58
Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом ключевых индексов Финансы 01:33
В Google Earth появилась возможность увидеть, как менялась Земля последние 37 лет В мире 01:07
Пентагон отказался отправлять два эсминца в Черное море во избежание эскалации США 00:45
РФ вышлет трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы Россия 00:23
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии Транспорт 00:01
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) Интервью 15 апреля 23:39
Встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии Другие страны 15 апреля 23:20
В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 15 апреля 23:02
Директор ЦРУ заявил, что Китай представляет главный геополитический вызов США в XXI веке США 15 апреля 22:41
19 апреля министры иностранных дел ЕС на видеоконференции обсудят вопрос Грузии Грузия 15 апреля 22:11
В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном Ядерная программа 15 апреля 22:08
200-летие Ашуга Алескера в Азербайджане – мастер-классы и конференция (ФОТО) Культура 15 апреля 21:56
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО) Политика 15 апреля 21:53
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата Европа 15 апреля 21:47
ЦИК Узбекистана начала подготовку к президентским выборам Узбекистан 15 апреля 21:46
В Агдаме разминировано около 3 тыс. гектаров Общество 15 апреля 21:30
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретился с председателем Сената парламента Казахстана (ФОТО) Политика 15 апреля 21:25
Сербия первой в Европе начала производить вакцину "Спутник V" Европа 15 апреля 21:25
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ООО «BakuBus» (ФОТО) Экономика 15 апреля 21:08
Услуги андеррайтинга на рынке капитала в Азербайджане пользуются высоким спросом Финансы 15 апреля 20:58
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 15 апреля 20:51
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО) Политика 15 апреля 20:49
Армения вновь путает историю с мифологией – МИД Азербайджана Политика 15 апреля 20:39
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути Политика 15 апреля 20:12
Qala Sigorta заявила о значительном увеличении прибыли за год Финансы 15 апреля 20:11
В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания Политика 15 апреля 19:43
Болгария в основном импортирует из Грузии медные руды и нефтепродукты Бизнес 15 апреля 19:30
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 20 объектах общепита Общество 15 апреля 19:24
Члены Аудиторской палаты Азербайджана награждены медалью «Терегги» Политика 15 апреля 19:17
ЕС запретит биометрическую идентификацию людей в общественных местах ИКТ 15 апреля 19:14
Все новости