Грузинская компания E-Space планирует импортировать свое программное обеспечение

БАКУ/Trend/ - Одной из основных задач 2021 года для компании E-Space, управляющей общественной сетью зарядных станций в Грузии, является вывод своего программного обеспечения на мировой рынок.

Об этом Trend сообщили в E-Space.

"Мы уже можем предложить потенциальным партнерам технически полный пакет наших электронных услуг. Им не придется проходить сложный процесс создания программного обеспечения, но они смогут использовать уже разработанную и протестированную систему, которая также включает в себя совместное использование нашего опыта и практики ", – отметили в E-Space.

Вот список продуктов, предлагаемых компанией заинтересованным сторонам:

– бизнес-приложение;

– бизнес-модуль;

– модуль управления зарядным устройством.

"Изначально мы начали с выставочного зала и продажи зарядных устройств. На сегодняшний день компания претерпела интересную эволюцию, и в дополнение к продаже зарядных устройств мы добавили услуги по предоставлению полных ИТ-услуг по управлению электрическими зарядными устройствами и настройке сети этих устройств", – отметил источник.

"Мы также управляем собственной сетью и поддерживаем частные компании в создании собственной инфраструктуры", – добавили в E-Space.

E-Space – единственная компания, которая владеет и управляет сетью общественных зарядных станций в Грузии. Компания поддерживает продвижение электромобилей и внедрение соответствующих новых технологий в стране. E-Space планирует установить до 100 общественных зарядных устройств, в том числе несколько быстрых зарядных устройств на основных магистралях.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)