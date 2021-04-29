Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче нефти на ближайшие 3 месяца

БАКУ /Trend/ - Страны ОПЕК+ утвердили решение, принятое на 15-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, по обязательствам по добыче нефти в мае - июле.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, в рамках принятой декларации о сотрудничестве были определены квоты добычи Азербайджана на следующие три месяца.

По данным ведомства, таким образом, новые обязательства Азербайджана по добыче нефти составляют 115 тысяч баррелей в мае, 108 тысяч баррелей - в июне и 98 тысяч баррелей - в июле.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане сохранится на уровне 603 тысяч баррелей в мае, 610 тысяч баррелей - в июне и 620 тысяч баррелей - в июле. Добыча нефти вырастет на восемь тысяч баррелей в мае, на семь тысяч баррелей - в июне и на 10 тысяч баррелей - в июле", - говорится в сообщении.

Как заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении, постепенное увеличение добычи будет способствовать процессу регулирования рынка. "В последнее время наблюдается тенденция к сбалансированности мирового рынка нефти и сокращению коммерческих запасов сырья", - сказал он.

"Помимо позитивных тенденций на нефтяном рынке, необходимо, чтобы рост добычи оставался в рамках намеченных объемов и не превышал квот. Считаю, что приверженность участников декларации о сотрудничестве своим обязательствам и в дальнейшем обеспечит необходимую поддержку нефтяному рынку”, - сказал министр.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)