SOFAZ за первый квартал текущего года перевел в госбюджет более 2,5 млрд манатов
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Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
Необходима популяризация азербайджанских художников в России - Мария Суворовская приехала в Баку (ФОТО)
Распространена информация в связи с еще одним пропавшим без вести в ходе войны азербайджанским военнослужащим