SOFAZ за первый квартал текущего года перевел в госбюджет более 2,5 млрд манатов

Энергетика 3 мая 2021 15:06 (UTC+04:00)
SOFAZ за первый квартал текущего года перевел в госбюджет более 2,5 млрд манатов
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