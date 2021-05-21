Завод по выпуску бензина на юге Туркменистана намерен увеличить производство продукции
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Самира Эфенди вместе с финалистами "Евровидения" призвала зрителей голосовать за нашу планету (ВИДЕО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин
Президент Ильхам Алиев: Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной
Президент Ильхам Алиев: Соединенным Королевством в Азербайджан вложено более 30 миллиардов долларов инвестиций
На Южном Кавказе открылась возможность для разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций – Лавров
Азербайджанское трио вышло в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку
Кончина Таира Салахова - огромная потеря для русского и азербайджанского искусства - вице-президент РАХ
Лучшие моменты первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин
Письмо главы МИД Азербайджана о трагедии в селе Кельбаджарского района распространено в качестве документа ООН
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе регулярно обсуждается в контактах с Баку и Ереваном – МИД России
Названы сроки начала горизонтального бурения в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм (ФОТО)
PwC Azerbaijan представила результаты исследования рынка здравоохранения, проведенного посольством Великобритании в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками
Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству