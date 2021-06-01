SOFAZ обнародовал объем реализованной на аукционах валюты
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Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО)
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции распространило видео с учений с участием азербайджанских военных (ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в воду мальков осетровых рыб (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией