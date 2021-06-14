Польские предприниматели заинтересованы в представлении современных «зеленых» технологий в Грузии

БАКУ / Trend / - Польские предприниматели, бенефициары программы GreenEvo, заинтересованы в представлении современных "зеленых" технологий в Грузии.

Об этом сообщили Trend в Министерстве климата и окружающей среды Польши.

По данным министерства, эти "зеленые" технологии способствуют всестороннему устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла для грузинской стороны.

"Министерство климата и окружающей среды, целью которого является популяризация экологических технологий польских предпринимателей в Польше и за рубежом, реализует инновационную программу GreenEvo – Green Technologies Accelerator", – сказал источник.

Его основная задача – помочь польским малым и средним предприятиям установить международные контакты, а также предоставить им необходимые инструменты для динамичного развития, подчеркнул источник.

Отметим, что Грузия и Польша установили дипломатические отношения 28 апреля 1992 года. Обе страны являются полноправными членами Совета Европы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)