Экспорт газа по Баку – Тбилиси – Эрзурум достиг 7 млрд кубометров

Энергетика 14 июня 2021 18:04 (UTC+04:00)
Экспорт газа по Баку – Тбилиси – Эрзурум достиг 7 млрд кубометров
Руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженного конфликта на Южном Кавказе – Питер Тейс
Руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженного конфликта на Южном Кавказе – Питер Тейс
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров
Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана – французское издание
Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана – французское издание
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран Общество 18:32
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича (ФОТО) Азербайджан 18:22
В Азербайджане снимается фильм о супербабушке, которая противостояла волкам (ФОТО) Культура 18:21
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли Бизнес 18:15
"Азербайджанская свадьба" в Парке офицеров (ФОТО) Культура 18:14
БТА и Дорожная полиция Баку обратились к гражданам в связи с матчами ЕВРО-2020 Общество 18:10
Экспорт газа по Баку – Тбилиси – Эрзурум достиг 7 млрд кубометров Энергетика 18:04
Таджикистан ожидает вакцину из Китая Таджикистан 18:03
В Кыргызстане работают 12 тыс. предприятий, из них 94% малые предприятия Кыргызстан 18:02
Узбекистан и Южная Корея рассматривают возможность сотрудничества в области биоэнергетики Энергетика 18:01
АО «Алюминий Казахстана» ведет поиск перспективных бокситовых месторождений Бизнес 18:00
Обнародована прокачка азербайджанской нефти по БТД с начала года Энергетика 17:56
Евростат обнародовал объемы импорта туркменских нефтепродуктов Энергетика 17:51
Названо количество браков, зарегистрированных в Азербайджане с начала года Общество 17:49
Азербайджанские телезвезды в люкс-концепте Luxury WoMen (ФОТО) Звёздный мир 17:47
В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО) Общество 17:41
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира Superbet Chess Classic Общество 17:36
В этом году в Азербайджане родилось свыше 39 тыс. детей Общество 17:36
Выросла численность населения Азербайджана Общество 17:34
Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД Европа 17:32
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов Энергетика 17:31
Зангезурский коридор повысит транзитно-логистический потенциал региона - министр Бизнес 17:29
Цифровая трансформация Азербайджана уже не вернется к прежнему уровню - Минэкономики ИКТ 17:25
В госбюджете Азербайджана с начала года образовался профицит Финансы 17:17
Азербайджан увеличил добычу природного газа Энергетика 17:15
В прошлом году на территории Азербайджана сформировалось 7 млн тонн фармацевтических отходов Общество 17:13
ЕС обнародовал объемы импорта топлива и масел из Туркменистана Энергетика 17:08
Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества Ядерная программа 17:04
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 16:59
Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена - генсек НАТО Грузия 16:52
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша Политика 16:43
Иран обнародовал товарооборот с Азербайджаном Экономика 16:42
В ОАЭ ужесточили правила въезда для граждан Таджикистана Таджикистан 16:42
Казахстан ратифицировал Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС Казахстан 16:41
ЦБ Азербайджана обнародовал объем операций с зарубежными странами по вторичным доходам Финансы 16:36
Прощай, школа! Здравствуй, новая жизнь! Спасибо учителям! (ФОТО) Социум 16:33
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение электромобиля Тендеры 16:15
Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+" - Восторг и бурные аплодисменты (ВИДЕО) Культура 16:15
Великобритания приобрела автобензин на бирже Туркменистана Бизнес 16:13
Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews Политика 16:13
Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО) Интервью 16:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» Политика 16:07
В ненефтяном секторе Азербайджана образовался профицит Финансы 16:06
Стали известны арбитры матча Уэльс-Турция в Баку в рамках ЕВРО-2020 Общество 16:05
Узбекско-корейское СП объявило тендер на оказание транспортных услуг Тендеры 16:03
Азербайджан в числе приоритетных стран для въездного туризма Украины Туризм 16:01
В БТА рассказали, будут ли работать автобусы в Баку 15 июня Общество 15:59
Минсельхоз Азербайджана предупредил фермеров в связи с использованием субсидий Экономика 15:56
В Туркменистане наблюдается рост экспорта товаров Бизнес 15:51
Турецкий министр рассказал Trend о сотрудничестве Баку и Анкары в сфере транспорта и инфраструктуры Бизнес 15:48
Законопроект "О медиа" будет рассмотрен в соответствии с рабочим планом парламента Азербайджана Общество 15:46
Узбекистан в разы увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 15:40
Бакинское метро будет работать 15 июня Общество 15:39
Автоматизация процессов является приоритетом для азербайджанского страхового рынка – АСА Финансы 15:37
ОАЭ поздравили Беннета и Лапида Израиль 15:35
Консорциум TAP реализует более 60 проектов в Северной Греции Энергетика 15:32
Арабский адвокат поблагодарил Азербайджан за арест ливанского террориста Турция 15:31
Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны – глава постоянной делегации Украины Политика 15:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Физули» Политика 15:25
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы» Политика 15:24
Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе Политика 15:23
Совет ЕС разрешил привитым поездки по территории Евросоюза Европа 15:19
Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией и приветствует встречу Байдена и Путина Европа 15:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район (ФОТО) Политика 15:18
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив) Турция 15:10
Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие с точки зрения развития региона – российский эксперт Политика 15:09
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 15:02
ЦБ Азербайджана сообщил о росте репатриации капитала по итогам I квартала Финансы 15:02
В Армении бывший мэр намеревался подкупить 147 человек Армения 15:00
Дизайн Zivella «Rounded» был удостоен награды «iF Design Award» Общество 14:49
Сербия видит новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ – вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 14:46
Рост ненефтяного экспорта позитивно повлиял на платежный баланс Азербайджана Финансы 14:45
Противоречия между политическими силами в Армении углубляются по мере приближения выборов Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении журналистов, ставших шехидами в Кельбаджаре Политика 14:32
Кредит наличными и без комиссии в Yelo Bank под 14,3% Экономика 14:25
Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине Политика 14:23
Делегация Военно-воздушных сил Пакистана прибудет в Баку Политика 14:13
Назван объем добычи по блоку азербайджанских нефтяных месторождений "Нефтчала" и "Хыллы" Энергетика 14:08
Иран намерен арендовать в Азербайджане земли под кормовые культуры Экономика 14:03
Eni Turkmenistan объявила тендер Тендеры 13:56
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Азербайджана Политика 13:49
Выгодное предложение от Summer Tour: Турпакет на популярные курорты Турции всего за 399 USD Общество 13:46
Азербайджан значительно увеличил импорт ковров из Турции Турция 13:44
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан за год выросли Финансы 13:38
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:30
Докладчик ПАСЕ планирует посетить Азербайджан Политика 13:30
Докладчик ПАСЕ приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей Политика 13:29
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим по специальностям, требующим особых способностей Общество 13:22
Украинские компании готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана Энергетика 13:22
Спрос банков Азербайджана на валюту незначительно сократился Финансы 13:20
Австрия наращивает импорт турецких электротоваров Турция 13:17
Туркменский производитель поставил подвесные потолки в Азербайджан Строительство 13:16
Российская компания рассматривает возможность строительства газохимического комплекса в Узбекистане Энергетика 13:12
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив) Бизнес 13:09
Из Поти в Ташкент отправился первый контейнерный блок-поезд Бизнес 13:09
Сократилась трудовая миграция из Турции в Азербайджан Турция 13:07
В Туркменистане наладили выпуск нового вида портландцемента Бизнес 12:59
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана примет участие в конференции по исследованию космоса Транспорт 12:58
Члены сборной Уэльса по футболу прогулялись по улицам Баку (ВИДЕО) Общество 12:52
AmCham заинтересована в участии в процессе восстановления Карабаха - вице-президент Бизнес 12:42
Все новости