БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль обсудили энергетические проекты на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, министр энергетики Парвиз Шахбазов принял Чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дики.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.

Было отмечено, что для Азербайджана Израиль является важным партнером. Азербайджан, на который приходится значительная часть израильского импорта нефти, – это страна, имеющая большое значение с точки зрения энергетической безопасности Израиля.

Была представлена информация о будущих планах и проектах, реализуемых в Азербайджане в энергетической сфере, в том числе на освобожденных территориях, был отмечен потенциал для сотрудничества с израильскими компаниями, обладающими передовым опытом и технологиями в области возобновляемой энергии, энергоэффективности. Подчеркнута важность поощрения участия израильских компаний в аукционах на возобновляемые источники энергии, которые будут организованы в Азербайджане в будущем.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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