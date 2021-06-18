В Нахчыване сдана в эксплуатацию гибридная электростанция

БАКУ/Trend/ - В Нахчыванской АР сдана в эксплуатацию современная ветро-солнечная гибридная электростанция мощностью 1,1 мегаватта.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

По его словам, этот фактор закладывается в основу создания современной энергетической инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности, строятся и вводятся в эксплуатацию ветряные и солнечные электростанции.

«Впервые на территории АР вводится в эксплуатацию ветро-солнечная гибридная электростанция. Сегодня главной движущей силой развития Нахчывана является полное удовлетворение потребностей в электроэнергии за счет местного производства, кроме того, более 50 процентов потребности в электроэнергии АР удовлетворяется за счет возобновляемых источников энергии. Производство электроэнергии Государственной энергетической службой Нахчывана позволит нам в будущем развивать эту сферу. Джульфинский район в дальнейшем послужит основой для строительства очередных ветряных электростанций», – добавил он.

Талыбов добавил, что новая электростанция будет покрывать более 10 процентов потребности Джульфинского района в электроэнергии.

«В будущем, после строительства новых станций, Джульфинский район не будет нуждаться в транспортировке энергии из других районов. Будут открыты новые рабочие места, обучены новые специалисты, которые в будущем смогут управлять и другими станциями АР», – подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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