Киев просит об увеличении поставок казахстанской нефти
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В Нахчыване при финподдержке посольства США реализуется проект в области женского предпринимательства
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
На обеспечение электроэнергией организации защиты и охраны госграницы на территории Кельбаджара выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора