Импорт туркменского газа в Узбекистане за 1 квартал 2021 года превысил его экспорт

Компания «Газпром» за первый квартал 2021 года поставил в Узбекистан 1,5 миллиардов кубометров туркменского газа, передает Trend со ссылкой на business.com.tm.

Согласно сообщению, Узбекистан превратился из продавца в покупателя газа «Газпрома». Так, Узбекистан в 2018 году поставил «Газпрому» 3,8 миллиардов кубометров газа, в 2019-м увеличил поставки до 4,9 миллиардов кубометров, а в 2020 году прекратил их. Свежий меморандум подтверждает, что и в первом квартале 2021 года поставки узбекского газа российскому концерну не осуществлялись.

Более того, с 2020 года «Газпром» начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 миллиардов кубометров, а за январь-март 2021 года – уже 1,5 миллиарда кубов, свидетельствуют данные меморандума.

Примечательно, что в первом квартале 2021 года Узбекистан купил у «Газпрома» в три раза больше туркменского газа, чем сам смог экспортировать в Китай (0,54 млрд куб. м).

«Центрально-Азиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане», – прокомментировала в мае ситуацию с узбекским газом заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Поставки туркменского газа российской компании возобновились в 2019 году с 4 миллиардов кубометров, в 2020 году объем вырос до 4,7 миллиардов кубов (с учетом газа для Узбекистана). В первом квартале 2021 года закупки газа в Туркменистане выросли до 2,2 миллиарда кубометров с 1,3 миллиарда кубов годом ранее.