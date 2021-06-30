Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии
БАКУ /Trend/ - Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии.
Как сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече с вновь назначенным Чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.
На встрече было уделено внимание взаимным визитам на высоком уровне, также было подчеркнуто, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является историческим событием с точки зрения дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя странами.
Министр Парвиз Шахбазов отметил существующее между Азербайджаном и Италией сотрудничество в различных сферах и выразил уверенность в дальнейшем развитии этих отношений.
Кроме того, было обращено внимание на исполнение протокола 5-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.
Посол в свою очередь поблагодарил за теплый прием и поздравления. Он, высоко оценив динамичное развитие отношений между двумя странами в духе дружбы и сотрудничества, отметил, что необходимо стремиться к дальнейшему расширению связей в энергетической сфере.
На встрече состоялся обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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