БАКУ /Trend/ - Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече с вновь назначенным Чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

На встрече было уделено внимание взаимным визитам на высоком уровне, также было подчеркнуто, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является историческим событием с точки зрения дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя странами.

Министр Парвиз Шахбазов отметил существующее между Азербайджаном и Италией сотрудничество в различных сферах и выразил уверенность в дальнейшем развитии этих отношений.

Кроме того, было обращено внимание на исполнение протокола 5-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Посол в свою очередь поблагодарил за теплый прием и поздравления. Он, высоко оценив динамичное развитие отношений между двумя странами в духе дружбы и сотрудничества, отметил, что необходимо стремиться к дальнейшему расширению связей в энергетической сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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